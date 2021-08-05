مباشر مصر في طوكيو - انطلاق نهائي دفع الجلة
الخميس، 05 أغسطس 2021 - 03:53
كتب : محمد سمير
تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.
وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.
وإليكم جدول مباريات اليوم
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ألعاب القوى
4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة
انطلاق المنافسات
يلعب مصطفى عمرو ضمن 12 لاعبا يتنافسون على أول ثلاث ميداليات
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مصارعة حرة
4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي
5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي
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كاراتيه
5:05 فجرا - علي الصاوي - دور المجموعات
10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات
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الخماسي الحديث
6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل
9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف
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كرة اليد
سيتم نقل بث مباشر لمنتخب اليد أمام فرنسا في تقرير منفرد