مباشر مصر في طوكيو - انطلاق نهائي دفع الجلة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 03:53

كتب : محمد سمير

مصطفى عمرو - رمي جلة - طوكيو 2020

تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.

وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.

وإليكم جدول مباريات اليوم

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ألعاب القوى

4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة

انطلاق المنافسات

يلعب مصطفى عمرو ضمن 12 لاعبا يتنافسون على أول ثلاث ميداليات

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مصارعة حرة

4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي

5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي

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كاراتيه

5:05 فجرا - علي الصاوي - دور المجموعات

10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات

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الخماسي الحديث

6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل

9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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كرة اليد

سيتم نقل بث مباشر لمنتخب اليد أمام فرنسا في تقرير منفرد

طوكيو 2020 الكاراتيه
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