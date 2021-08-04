مؤتمر موسيماني: قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا.. ولا أريد إدعاء الذكاء

أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي أن الفوز على وادي دجلة جاء في ظل الضغوط المُسلطة على الفريق، وأشاد بأداء الغزلان.

وتفوق الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري على دجلة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "تباين أداء في الشوطين؟ لا أريد إدعاء الذكاء وأقول أننا أجرينا تغييرات في الشوط الثاني، الاختلاف في الفاعلية على المرمى وسجلنا، الشوط الأول كان مشاكلنا تسجيل الأهداف وارتكبنا أخطاء كثيرة".

وأضاف "احترم وادي دجلة لكن للأمانة خط دفاعهم مفتوح، طريقتهم تسبب مشاكل لمن يهاجم بالكرة، وتعاني من أجل استعادة الكرة منهم وتلك ميزتهم وهي فلسفة خلق مشاكل للخصم، لكن في المقابل يترك مساحات خلفه ويندفع لكننا بنحصل على أخطاء في الثلث الأخير".

وأردف "قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا نريد ترجمة السيطرة، وبعدما تقدمنا 2-0 أهدرنا عديد الفرص لكن نحن مضغوطين ونحن بشر عندما تكون مضغوط نأخذ القرارات الخاطئة".

وواصل "عانينا من الضغط، لماذا نضغط أنفسنا ونحن متفوقون، تلك مشكلتي، دوري كمدرب أن أساعد الفريق على الهدوء".

وتابع "كيف لم يكن لدينا فرص الشوط الأول؟ الفرصة لا يجب أن تكون انفرادا، فرصنا الخطيرة كانت في الشوط الأول، ولا أستطيع قول أن المشكلة في جبهة محمد هاني بمفرده، الدفاع ككل يتم اختراقه وليس ترحيل".

واستدرك "تصدرنا جدول الدوري وهو الأهم، الأهلي لابد أن يفوز بكل البطولات وتلك روح الأهلي".

وأتم "مشكلة رائعة أنك دائما تلعب على المكسب وأنا أحب الضغط وهذا ليس سلبيا، كنا نعرف أهمية تلك المباراة وتخطينا ضغوط كبيرة وإصابات ومشاركة في الأولمبياد وغيرها".

ووصل الأهلي للنقطة رقم 61 بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري وبنفس عدد المباريات.

وتبقى الأفضلية للأحمر في المواجهات المباشرة والتي تمنحه الصدارة على الأبيض.

أما وادي دجلة تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

بينما سجل هدف وادي دجلة الوحيد اللاعب الشاب أحمد شريف.