فالنسيا يتفوق على ميلان بركلات الترجيح وديا

تفوق فالنسيا الإسباني على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح وديا بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبدأ ميلان اللقاء بالحارس الفرنسي مايك ماينيان وفي الدفاع الثنائي فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي.

وفي الهجوم تواجد البرتغالي رافائيل لياو ومن خلفه الثلاثي دانييل مالديني وبراهيم دياز وسامو كاستييخو.

بينما قاد البرتغالي جونكلو جيديش وماكسميليانو جوميز هجوم الخفافيش.

الدقيقة 19 شهدت أخطر فرص الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل من الجهة اليسرى عن طريق دينيس تشيريشيف.

في الشوط الثاني أجرى ميلان عدة تغييرات، كاد الظهير البرتغالي تيري كوريا أن يتقدم للخفافيش لكن كرته أبعدها الحارس الروماني البديل تاتاروشانو في الدقيقة 52.

أولى فرص الروسونيري المهدرة جاءت في الدقيقة 60 بتسديدة من براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وحولها لركنية.

ثيو هيرنانديز توغل من الجهة اليمنى من منتصف الملعب لكن عرضيته تصدى لها الحارس وتحولت لركنية قبل 14 دقيقة على نهاية اللقاء.

تحولت المباراة لركلات الترجيح، رادي كرونيتش أهدر لميلان الركلة الثالثة في المقابل سجل لاعبو فالنسيا ركلاتهم الخمسة، بينما اكتفى ميلان بثلاثة أهداف ليخسر الروسونيري اللقاء.

وسيلتقي ميلان مع ريال مدريد يوم 8 أغسطس المقبل وديا في إطار مواجهاته الودية في إسبانيا.