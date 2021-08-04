فالنسيا يتفوق على ميلان بركلات الترجيح وديا

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

ميلان - فالنسيا

تفوق فالنسيا الإسباني على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح وديا بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبدأ ميلان اللقاء بالحارس الفرنسي مايك ماينيان وفي الدفاع الثنائي فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي.

وفي الهجوم تواجد البرتغالي رافائيل لياو ومن خلفه الثلاثي دانييل مالديني وبراهيم دياز وسامو كاستييخو.

أخبار متعلقة
تقرير: ميلان يسدي برشلونة معروفا باستهداف رامسي‎‎ جيرو: الرب أرادني في ميلان لم يحتج سوى 5 دقائق.. رأسية جيرو تمنع ميلان من السقوط أمام نيس وديا ميلان يعير كولومبو إلى سبال

بينما قاد البرتغالي جونكلو جيديش وماكسميليانو جوميز هجوم الخفافيش.

الدقيقة 19 شهدت أخطر فرص الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد توغل من الجهة اليسرى عن طريق دينيس تشيريشيف.

في الشوط الثاني أجرى ميلان عدة تغييرات، كاد الظهير البرتغالي تيري كوريا أن يتقدم للخفافيش لكن كرته أبعدها الحارس الروماني البديل تاتاروشانو في الدقيقة 52.

أولى فرص الروسونيري المهدرة جاءت في الدقيقة 60 بتسديدة من براهيم دياز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة وحولها لركنية.

ثيو هيرنانديز توغل من الجهة اليمنى من منتصف الملعب لكن عرضيته تصدى لها الحارس وتحولت لركنية قبل 14 دقيقة على نهاية اللقاء.

تحولت المباراة لركلات الترجيح، رادي كرونيتش أهدر لميلان الركلة الثالثة في المقابل سجل لاعبو فالنسيا ركلاتهم الخمسة، بينما اكتفى ميلان بثلاثة أهداف ليخسر الروسونيري اللقاء.

وسيلتقي ميلان مع ريال مدريد يوم 8 أغسطس المقبل وديا في إطار مواجهاته الودية في إسبانيا.

ميلان فالنسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين الشحات ومحمد شريف يوضحان حقيقة "خلافهما" أثناء مواجهة وادي دجلة 41 دقيقة | الدوري المصري
عبد المنصف: سنقاتل حتى النهاية.. دجلة أصبح كشافا للمدربين وليس اللاعبين فقط 58 دقيقة | الدوري المصري
ماليزي يصبح عميد لاعبي العالم بعد 37 عاما من اعتزاله اللعب الدولي ساعة | آسيا
سكاي: صفقة انتقال جريليش لـ مانشستر سيتي تمت ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب دجلة: التغييران الاضطراريان تسببا في عدة مشاكل.. ونلعب بطريقة جديدة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: قلت للاعبين بين الشوطين من فضلكم سجلوا أهدافا.. ولا أريد إدعاء الذكاء ساعة | الدوري المصري
مدرب دجلة: نور الدين عامل وادي دجلة والأهلي كأنهما من كوكبين مختلفين ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: نحتاج للشراسة في بقية مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك