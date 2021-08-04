مباشر في الدوري - دجلة (1)-(2) الأهلي.. خروج الشحات وأفشة

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

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ق 85: نزول بواليا بدلا من محمد شريف

ق 70: خروج كهربا ونزول عمرو السولية

ق 67: جوووووول أحمد شريف والأول لوادي دجلة

ق 60: جووووول محمد شريف والثاني للأهلي

ق 54: ركلة حرة مباشرة للأهلي من على خط منطقة الجزاء

ق 50: عبد المنصف يواصل التألق ويمنع هدفا مؤكدا أمام رأسية شريف

ق 48: عبد المنصف يتألق أمام تسديدة أفشة

ق 46: جوووول كهربا والأول للأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 47: أفشة يهدر انفرادا وأخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول

ق 37: نزول إيهاب المباركي بدلا من بسام وليد للإصابة

ق 35: شريف يهدر أخطر فرصة للأهلي

ق 27: عبد المنصف يتصدى لكرة أفشة

ق 25: خروج محمود مرعي المصاب ونزول محمد جمال

ق 4: الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل على لاعب دجلة

ق 3: ركلة جزاء لوادي دجلة بعدما لمست الكرة يد محمد هاني

انطلاق المباراة

الأهلي وادي دجلة الدوري المصري
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