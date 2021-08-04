مباشر في الدوري - دجلة (1)-(3) الأهلي.. جووول محمود وحيد والثالث
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 20:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.
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ق 85: نزول بواليا بدلا من محمد شريف
ق 70: خروج كهربا ونزول عمرو السولية
ق 67: جوووووول أحمد شريف والأول لوادي دجلة
ق 60: جووووول محمد شريف والثاني للأهلي
ق 54: ركلة حرة مباشرة للأهلي من على خط منطقة الجزاء
ق 50: عبد المنصف يواصل التألق ويمنع هدفا مؤكدا أمام رأسية شريف
ق 48: عبد المنصف يتألق أمام تسديدة أفشة
ق 46: جوووول كهربا والأول للأهلي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 47: أفشة يهدر انفرادا وأخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول
ق 37: نزول إيهاب المباركي بدلا من بسام وليد للإصابة
ق 35: شريف يهدر أخطر فرصة للأهلي
ق 27: عبد المنصف يتصدى لكرة أفشة
ق 25: خروج محمود مرعي المصاب ونزول محمد جمال
ق 4: الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل على لاعب دجلة
ق 3: ركلة جزاء لوادي دجلة بعدما لمست الكرة يد محمد هاني
انطلاق المباراة