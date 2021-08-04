استراحة في الدوري - دجلة (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

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ق 47: أفشة يهدر انفرادا وأخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول

ق 37: نزول إيهاب المباركي بدلا من بسام وليد للإصابة

ق 35: شريف يهدر أخطر فرصة للأهلي

ق 27: عبد المنصف يتصدى لكرة أفشة

ق 25: خروج محمود مرعي المصاب ونزول محمد جمال

ق 4: الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل على لاعب دجلة

ق 3: ركلة جزاء لوادي دجلة بعدما لمست الكرة يد محمد هاني

انطلاق المباراة

الأهلي وادي دجلة الدوري المصري
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