استراحة في الدوري - دجلة (0)-(0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 20:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــــ
ق 47: أفشة يهدر انفرادا وأخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول
ق 37: نزول إيهاب المباركي بدلا من بسام وليد للإصابة
ق 35: شريف يهدر أخطر فرصة للأهلي
ق 27: عبد المنصف يتصدى لكرة أفشة
ق 25: خروج محمود مرعي المصاب ونزول محمد جمال
ق 4: الحكم يلغي ركلة الجزاء بسبب وجود تسلل على لاعب دجلة
ق 3: ركلة جزاء لوادي دجلة بعدما لمست الكرة يد محمد هاني
انطلاق المباراة