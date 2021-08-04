استراحة في الدوري - بيراميدز (1) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 35 نقطة من نفس عدد المباريات.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق42: إنذار على نبيل عماد "دونجا" بعد تدخل قوي على أحمد مدبولي

ق35: إريك تراوري ينفرد تماما بمحمد فوزي لكنه يسدد في جسد الحارس.

ق17: بينية من تراوري تضع محمد فاروق أمام محمد فوزي حارس الإسماعيلي، وتخدمه الكرة ويمر من الحارس، ويسدد من زاوية صعبة ويسجل الأول لبيراميدز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

بيراميدز الإسماعيلي في الدوري
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