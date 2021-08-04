استراحة في الدوري - بيراميدز (1) - (0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الجولة 25 من الدوري المصري.

بيراميدز يتواجد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد 27 مباراة، أما الإسماعيلي ففي المركز الـ 11 بـ 35 نقطة من نفس عدد المباريات.

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نهاية الشوط الأول

ق42: إنذار على نبيل عماد "دونجا" بعد تدخل قوي على أحمد مدبولي

ق35: إريك تراوري ينفرد تماما بمحمد فوزي لكنه يسدد في جسد الحارس.

ق17: بينية من تراوري تضع محمد فاروق أمام محمد فوزي حارس الإسماعيلي، وتخدمه الكرة ويمر من الحارس، ويسدد من زاوية صعبة ويسجل الأول لبيراميدز.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل