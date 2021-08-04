كيشو: احساس الفوز بميدالية أولمبية لا يوصف.. لعبت مصابا من أجل إسعاد المصريين

لم يجد محمد إبراهيم السيد "كيشو" نجم المصارعة المصري الذي توج بميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 كلمات ليصف مدى فرحته بهذا الإنجاز.

وتوج كيشو بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم في أولمبياد طوكيو 2020، وهي الثالثة لمصر في هذه الدورة.

وقال كيشو في تصريحات لشبكة beIN sports عقب الفوز: "احساس الفوز بميدالية في الأولمبياد لا يوصف، لا أجد كلمات لوصف فرحتي".

وأضاف "عانيت كثيرا طوال السنوات الأخيرة، وفخور للغاية بالتتويج بميدالية في أول أولمبياد أشارك فيه".

وتابع "كانت الميدالية الأخيرة لمصر في المصارعة في أولمبياد 2012 على يد كرم جابر، أحاول استكمال مسيرة كرم جابر".

وشدد البالغ من العمر 23 عاما "الحصول على البرونزية في طوكيو 2020 يزيد من دوافعي من أجل أولمبياد باريس 2024".

وواصل "المشاعر تغمرني بسبب قوة فرحتي بالميدالية لأنني اجتهدت كثيرا، وكنت أتمنى الوصول للنهائي لكنها إرادة الله".

وأردف "بتوفيق الله استطعت عبور مباراة صعبة للغاية ضد بطل روسيا القوي، هذه هي أصعب مباراة لعبتها في مسيرتي، لكنها أجمل وأصعب ميدالية في مشواري".

واستمر البطل المصري "عندما شعرت باقتراب الفوز تناسيت ألم أكتافي، كنت مصابا في الكتف ولكن هذه المباراة انتظرها الجميع".

وأتم كيشو "حاولت التغلب على أي شيء واجهني قبل المباراة من أجل إسعاد المصريين".

توج محمد إبراهيم السيد "كيشو" بالميدالية البرونزية في المصارعة الرومانية لوزن 67 كجم في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنقطة لكل مصارع لكن كيشو فاز لأنه هو من تعادل في نهاية اللقاء.

تلك الميدالية هي الثالثة لمصر في الأولمبياد الجارية بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.

وأصبحت تلك الميدالية هي الثامنة لمصر في المصارعة الرومانية بواقع ذهبيتين و3 فضيات ومثلهم في البرونزية.

وكانت آخر ميدالية أولمبية لمصر في المصارعة الرومانية هي الفضية من كرم جابر في لندن 2012.

وتعد المصارعة الرومانية هي ثاني أكثر الألعاب التي ظفرت مصر فيها بميداليات أولمبية بعد رفع الأثقال ذات الـ14 ميدالية.

وبشكل عام أصبحت تلك الميدالية هي رقم 35 في تاريخ مصر في الأولمبياد بعد 7 ذهبيات و10 فضيات و18 برونزية.

كما أصبحت تلك البرونزية هي العربية الأولى في المصارعة الرومانية في الأولمبياد.

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