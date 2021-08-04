أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران ينهي تصفيته في الكانوي بالمركز الخامس.. وفرصة جديدة من ربع النهائي

أنهى مؤمن مهران منافسات تصفيات سباق 200 متر كانوي - كاياك في المركز الخامس والأخير ليفشل في التأهل لنصف النهائي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي مباشرة عن كل تصفية بين التصفيات الخمس.

وحقق مؤمن مهران المركز الخامس في تصفيته بزمن 38.85 ثانية ليتجه إلى ربع النهائي.

ويتأهل إلى نصف النهائي 16 متسابقا إذ يصعد أول 2 من كل تصفية في التمهيدي بالإضافة إلى أفضل 6 متسابقين في ربع النهائي.

يقام ربع النهائي بين اللاعبين الذين فشلوا في التأهل لنصف النهائي ويصعد الأول والثاني من السباقات الثلاثة في ربع النهائي.

ويلعب مؤمن مهران منافسات ربع النهائي الساعة 5 فجر اليوم الأربعاء.

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