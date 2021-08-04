أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران وسما أحمد يتجهان لربع نهائي الكانوي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 03:01

كتب : محمد سمير

مؤمن مهران - سما أحمد - كانوي كاياك

أنهى مؤمن مهران منافسات تصفيات سباق 200 متر كانوي - كاياك في المركز الخامس والأخير ليفشل في التأهل لنصف النهائي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي مباشرة عن كل تصفية بين التصفيات الخمس.

وحقق مؤمن مهران المركز الخامس في تصفيته بزمن 38.85 ثانية ليتجه إلى ربع النهائي.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - إيهاب عبد الرحمن ينهي مجموعته في رمي الرمح بالمركز الثامن.. وصعوبة حظوظ التأهل مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهاية فرصة التأهل لـ إيهاب عبد الرحمن أولمبياد طوكيو 2020 – الأولمبية: هذا ما فعله باروندو مع كاتونجا عقب إشارته للاعب ألمانيا أولمبياد طوكيو 2020 – كيشو: الإصابة حرمتني من الفوز في نصف النهائي

كما أنهت سما أحمد سباق 500 متر فردي سيدات في المركز السابع في تصفيتها بزمن قدره دقيقتين و13 ثانية.

وتتجه سما لخوض منافسات ربع النهائي الساعة 6 صباحا في محاولة أخرى للتأهل إلى نصف النهائي.

بينما يلعب مؤمن مهران منافسات ربع النهائي الساعة 5 فجر اليوم الأربعاء.

ويتأهل إلى نصف النهائي 16 متسابقا إذ يصعد أول 2 من كل تصفية في التمهيدي بالإضافة إلى أفضل 6 متسابقين في ربع النهائي.

يقام ربع النهائي بين اللاعبين الذين فشلوا في التأهل لنصف النهائي ويصعد الأول والثاني من السباقات الثلاثة في ربع النهائي.

طالع مباشر منافسات اليوم من هنا

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 كانوي مؤمن مهران
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 – تعرف على منافسي كيشو ومتولي في مباراتي الميدالية البرونزية 13 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مؤمن مهران وسما أحمد يتجهان لربع نهائي الكانوي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - إيهاب عبد الرحمن يودع منافسات رمي الرمح بفارق مركز عن النهائي ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهاية فرصة التأهل لـ إيهاب عبد الرحمن 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – كيشو: الإصابة حرمتني من الفوز في نصف النهائي 3 ساعة | طوكيو 2020
حسين لبيب: طلبنا اللعب في استاد القاهرة.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لحسام حسن وخصم الست نقاط 4 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع شركة الأهلي مع مجلس الإدارة 4 ساعة | الدوري المصري
حسين لبيب: البعض يرغب في تشتيت الزمالك قبل الدوري.. رسالة للجمهور واللاعبين 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك