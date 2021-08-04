أولمبياد طوكيو 2020 - إيهاب عبد الرحمن ينهي مجموعته في رمي الرمح بالمركز الثامن.. وصعوبة حظوظ التأهل

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 02:49

كتب : محمد سمير

إيهاب عبد الرحمن

أنهى إيهاب عبد الرحمن لاعب رمي الرمح تصفيات المجموعة الأولى في المركز الثامن وينتظر انتهاء المجموعة الثانية لتحديد إمكانية تأهله.

ويتأهل أول 12 لاعبا من المجموعتين إلى النهائي أو من يتخطى مسافة 83.50 متر.

وحقق إيهاب عبد الرحمن مسافة 81.92 بعد أن حقق أفضل محاولاته في المرة الثانية.

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أما في المحاولة الأولى فحقق عبد الرحمن مسافة 81.67 متر وبالمحاولة الأخيرة أخطأ بلمس الخط.

ويحتاج إيهاب عبد الرحمن ألا يتخطى رقمه أكثر من 4 لاعبين في المجموعة الثانية من أجل أن يتأهل.

وتقام منافسات المجموعة الثانية الساعة 3:35 فجر اليوم الأربعاء.

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