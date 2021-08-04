مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهاية فرصة التأهل لـ إيهاب عبد الرحمن

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 01:11

كتب : FilGoal

إيهاب عبد الرحمن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

ألعاب القوى

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2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

طالع تفاصيل وداع عبد الرحمن لمنافسات رمي الرمح من هنا

كانوي

5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

5:50 صباحا (كانوي) منافسات ربع نهائي سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

مؤمن مهران وسما أحمد يتجهان لربع نهائي الكانوي

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

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أولمبياد طوكيو 2020 ألعاب القوى الفروسية المصارعة كاياك كانوي الغطس
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