مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهاية فرصة التأهل لـ إيهاب عبد الرحمن
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 01:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.
وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..
ألعاب القوى
2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)
طالع تفاصيل وداع عبد الرحمن لمنافسات رمي الرمح من هنا
كانوي
5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)
5:50 صباحا (كانوي) منافسات ربع نهائي سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)
مؤمن مهران وسما أحمد يتجهان لربع نهائي الكانوي
الغطس
8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت
الفروسية
12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة
المصارعة
12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية
13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية
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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا
طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا