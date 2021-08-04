مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – مؤمن مهران ينهي رابع ربع النهائي ولا يتأهل للدور التالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

ألعاب القوى

2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

طالع تفاصيل وداع عبد الرحمن لمنافسات رمي الرمح من هنا

كانوي

5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

مؤمن مهران ينهي منافسات ربع النهائي في المركز الرابع من أصل 5 متسابقين بزمن 37.83 ثانية ويفشل في التأهل لنصف النهائي إذ يصعد أول متسابقين فقط

5:50 صباحا (كانوي) منافسات ربع نهائي سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

مؤمن مهران وسما أحمد يتجهان لربع نهائي الكانوي

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

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