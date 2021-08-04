مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – فرصة لـ 4 ميداليات.. وظهور إيهاب عبد الرحمن
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 01:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.
وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..
ألعاب القوى
2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي
كانوي
2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران
3:19 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد
الغطس
8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت
الفروسية
12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة
المصارعة
12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية
13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية
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