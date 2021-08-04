مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – فرصة لـ 4 ميداليات.. وظهور إيهاب عبد الرحمن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

ألعاب القوى

2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي

كانوي

2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران

3:19 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

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من هنا

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا