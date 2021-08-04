مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – عبد الرحمن يخطئ في المحاولة الثالثة.. ومؤمن إلى ربع نهائي الكانوي
الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 01:11
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.
وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..
ألعاب القوى
2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)
إيهاب عبد الرحمن ينهي مجموعته في رمي الرمح بالمركز الثامن.. وصعوبة حظوظ التأهل
كانوي
2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)
مؤمن مهران يحل في المركز الخامس في التصفية الثانية من منافسات الكانوي ويتأهل لربع النهائي
انطلاق المنافسة، مؤمن مهران ينافس 4 آخرين، الأول والثاني يتأهلون لنصف النهائي، والبقية إلى ربع النهائي.
4:01 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)
الغطس
8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت
الفروسية
12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة
المصارعة
12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية
13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية
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