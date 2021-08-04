مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – عبد الرحمن يخطئ في المحاولة الثالثة.. ومؤمن إلى ربع نهائي الكانوي

الأربعاء، 04 أغسطس 2021 - 01:11

كتب : FilGoal

إيهاب عبد الرحمن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

ألعاب القوى

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إيهاب عبد الرحمن ينهي مجموعته في رمي الرمح بالمركز الثامن.. وصعوبة حظوظ التأهل

كانوي

2:30 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

مؤمن مهران يحل في المركز الخامس في التصفية الثانية من منافسات الكانوي ويتأهل لربع النهائي

انطلاق المنافسة، مؤمن مهران ينافس 4 آخرين، الأول والثاني يتأهلون لنصف النهائي، والبقية إلى ربع النهائي.

4:01 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

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أولمبياد طوكيو 2020 ألعاب القوى الفروسية المصارعة كاياك كانوي الغطس
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