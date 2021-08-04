مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – سما أحمد سابعة في تصفيتها بالكانوي وتتجه لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات فجر وصباح الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020، وهو يوم حافل للمصريين، إذ لدينا فرصة في المنافسة على 4 ميداليات في الفروسية والمصارعة.

وإليكم مواعيد المنافسات وتغطيتها الحية..

ألعاب القوى

2:05 فجرا (رمي الرمح) إيهاب عبد الرحمن – تمهيدي (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

بعد نهاية المحاولة الأولى من المجموعة الثانية في تصفيات رمي الرمح لاعب واحد فقط تخطى إيهاب عبد الرحمن إيهاب يحتاج ألا يتخطاه أكثر من 4 لاعبين ليحسم تأهله للنهائي

إيهاب عبد الرحمن ينهي مجموعته في رمي الرمح بالمركز الثامن.. وصعوبة حظوظ التأهل

كانوي

5:08 فجرا (كانوي) منافسات ربع نهائي رجال 200 متر - مؤمن مهران (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

مؤمن مهران ينهي تصفيته في الكانوي بالمركز الخامس.. وفرصة جديدة من ربع النهائي

4:01 فجرا (كانوي) منافسات تصفيات سيدات 500 متر - سما أحمد (مذاع عبر بي إن إكسترا 2)

سما تحل في المركز السابع والأخير، وتتجه لربع النهائي.

سما أحمد تواجه 6 أخريات، الأولى والثانية والثالثة يتأهلن لنصف النهائي بينما يتأهل البقية إلى ربع النهائي.

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مها جودة - تمهيدي 10م ثابت

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) نهائي فردي الرجال - نائل نصار ومحمد طاهر زيادة

المصارعة

12:40 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم السيد "كيشو" - مباراة الميدالية البرونزية

13:00 ظهرا (مصارعة رومانية) محمد متولي - مباراة الميدالية البرونزية

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

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