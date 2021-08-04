حسين لبيب: طلبنا اللعب في ستاد القاهرة.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لحسام حسن وخصم الست نقاط

تحدث حسين لبيب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك عن حقيقة خصم الست نقاط من النادي والعروض لضم حسام حسن وملف فرجاني ساسي.

وقال حسين لبيب في حديثه لقناة نادي الزمالك عن حقيقة عرض النادي على سموحة صفقة تبادلية بانتقال محمد عبد السلام وأسامة فيصل بشكل نهائي وإعارة مصطفى فتحي بالإضافة لمبلغ من المال للتعاقد مع حسام حسن: "كل هذا ليس له أي أساس من الصحة، لا يوجد أي اتصال بيني وبين المهندس فرج عامل بخصوص أي شيء. أؤكد لك أنه إذا كان هناك أي شيء بخصوص فريق الكرة في الزمالك فسيكون من خلالي أعرضه على مجلس الإدارة ثم نتخذ معا القرار".

وأضاف "هل من الممكن أن أقدم 3 لاعبين وبعض الأموال للحصول على لاعب واحد؟ مصطقى فتحي واحد من أعلى اللاعبين قيمة فنية في مصر وأسامة فيصل مستقبل لنادي الزمالك ومحمد عبد السلام مدافع واعد. يجبأن أكون نائما لأتخذ هذا القرار".

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وعن شكوى فرجاني ساسي، قال: "تم إعداد الملف بالكامل وهو مع المستشار القانوني للندي، هو الوحيد الموكل له بالحديث عن هذا الأمر".

وواصل عن حقيقة خصم ست نقاط من رصيد الزمالك بسبب مديونيات للاعبين ومدربين سابقين "إنها واحدة من الإشاعات التي نسمع عنها ولكنها ليست حقيقية، لم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة وحال حدوث ذلك سنعلن على الفور".

وتابع "الزمالك يركز فقط على الدوري والكأس ولا نهتم بأي شيء آخر الآن، أطالب الجماهير بعدم تصديق أي شيء عن فريق الكرة تماما وأي أخبار سأتحدث عنها بنفسي".

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الزمالك سيلعب أول مبارياته بعد استئناف الدوري أمام المحلة في استاد الإسكندرية.

وقال حسين لبيب عن ذلك: "الزمالك كان هدفه اللعب في ستاد القاهرة ولكنه في مرحلة الصيانة الآن وعليه كان التوجه لستاد الإسكندرية وتم الاتفاق على لعب المباراة فيه بعد موافقة الهيئة المسئولة".

واستطرد "لا نرغب في أي شيء إلا العدالة بين الجميع بداية من اختيار الملعب حتى عدد الجماهير حسب لائحة الاتحاد وهو أمر هام جدا".

وأتم حديثه عن بعض الحملات المنتظرة لنادي الزمالك "نحن بصدد عمل حملة لدعم النادي بالفعل وأخرى إعلانية لـ "الأكثر تتويجا في القرن العشرين" ولكن لدينا ملفات شائكة أخرى تظهر تحتاج لقرارات في أقر وقت ولذلك تاجلت. لن أعلن عن التفاصيل الآن ولكننا سنعلنها في الوقت المناسب".

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