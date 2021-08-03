الروبي: هذا الجيل المتكامل هو الأعظم في تاريخ كرة اليد بمصر

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

أحمد عادل مع مصر أمام السويد - كرة يد

يؤمن حمادة الروبي حارس منتخب مصر لكرة اليد السابق أن الجيل الحالي هو الأعظم في تاريخ كرة اليد المصرية.

إنجاز أسطوري، كتابة سطر جديد في تاريخ كرة اليد المصرية، حلم الميدالية يقترب خطوة جديدة بالوصول للمربع الذهبي، مصر تفوز على ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي منافسات كرة اليد للرجال بـ أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الروبي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أعظم جيل لعب كرة يد في تاريخ مصر.. ألف مبروك وإن شاء الله ميدالية أولمبية".

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وأضاف حارس مصر التاريخي "جيل متكامل من كل النواحي البدنية والفنية، وألف شكر لمنظومة كرة اليد المصرية".

وأتم "شكر خاص لكل اللاعبين وإن شاء الله نصعد على منصات التتويج لأنكم فعلا تستحقون حصد ميدالية".

وضرب منتخب مصر موعدا ساخنا مع فرنسا في نصف النهائي يوم الخميس ولم تُحدد موعد المباراة بعد.

وأصبح منتخب مصر لليد أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد.

ولأول مرة يتأهل فريق غير أوروبي للمربع الذهبي في الأولمبياد منذ سيول 1988 عندما تأهلت كوريا الجنوبية.

أفضل مركز للفراعنة في الأولمبياد تحقق كان السابع في أولمبياد سيدني 2000، وحينها حققت آخر فوز على ألمانيا في الأولمبياد.

قبل مباراة اليوم مصر فازت على ألمانيا في الأولمبياد مرتين، في أتلانتا 1996 وسيدني 2000، ومنذ ذلك الحين حين خسرت في 4 مواجهات متتالية.

واليوم حقق الفراعنة أكبر فوز لهم على الألمان وأنهوا عقدة استمرت 21 عاما، بانتصار سيتذكره الجميع.

مصر منتخب مصر لكرة اليد حمادة الروبي
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