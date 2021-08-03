حلم الميدالية - كرة اليد.. موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:51

كتب : محمود ضياء

يحيى الدرع - مصر - ألمانيا - طوكيو 2020

وصل المنتخب المصري لكرة اليد لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ليواجه المنتخب الفرنسي.

وفاز منتخب مصر على نظيره الألماني اليوم بنتيجة 31-26.

وكان المنتخب الفرنسي قد فاز على البحرين بنتيجة 42-28.

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ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبين الخميس المقبل في تمام الساعة 10:00 صباحا

ومن المنتظر أن تُذاع المباراة على قنانتي بي إن سبورتس بريميوم 3 وبي إن سبورتس 7.

ويلتقي منتخبا الدنمارك والسويد لتحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا.

وتقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم السبت المقبل.

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