حلم الميدالية - كرة اليد.. موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 15:51
كتب : محمود ضياء
وصل المنتخب المصري لكرة اليد لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ليواجه المنتخب الفرنسي.
وفاز منتخب مصر على نظيره الألماني اليوم بنتيجة 31-26.
وكان المنتخب الفرنسي قد فاز على البحرين بنتيجة 42-28.
ومن المقرر أن يلتقي كلا المنتخبين الخميس المقبل في تمام الساعة 10:00 صباحا
ومن المنتظر أن تُذاع المباراة على قنانتي بي إن سبورتس بريميوم 3 وبي إن سبورتس 7.
ويلتقي منتخبا الدنمارك والسويد لتحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا.
وتقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم السبت المقبل.
video:1