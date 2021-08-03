أولمبياد طوكيو 2020 - مصطفى عمرو إلى نهائي رمي الجلة.. وموعد المنافسة على ميدالية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

مصطفى عمرو - رمي جلة - طوكيو 2020

حصد مصطفى عمرو بطاقته إلى نهائي رمي الجلة ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما أن استطاع تسجيل مسافة أكبر من 21.20.

وحل مصطفى في المجموعة الأولى، وأنهى منافساته في المركز الثالث.

وفي منافسات رمي الجلة، يتم تسجيل أعلى مسافة للاعب من 3 محاولات.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - سابع ميدالية لـ البرازيل في كرة القدم للرجال أولمبياد طوكيو 2020 - تألق الفروسية المصرية وفي انتظار نهاية المنافسات أولمبياد طوكيو 2020 - الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع إسبانيا في نصف نهائي اليد أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تنهي مغامرة المكسيك بركلات الترجيح

من يحقق 21.20 أو أكثر يتأهل مباشرة إلى النهائي، أو أفضل 12 لاعبا من المجموعتين.

مصطفى أخفق في محاولته الأولى، وفي المحاولة الثانية حقق مسافة 20.65.

واستطاع تحقيق مسافة قدرها 21.23 في محاولته الثانية حاصدا بطاقة الوصول للنهائي.

ومن المقرر أن ينافس محمد مجدي في المجموعة الثانية والتي تبدأ منافستها في الثانية إلا الثلث بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء.

وسيخوض مصطفى عمرو النهائي على الميدالية في الرابعة وخمس دقائق فجر الخميس المقبل.

مصطفى عمرو ألعاب قوى طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020 رمي الجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - محمد مجدي يودع منافسات رمي الجلة 10 دقيقة | طوكيو 2020
اتحاد السلة يعلن مواعيد الموسم الجديد 21 دقيقة | رياضات أخرى
لاعب ليفربول: كنت أعتقد أنني الأفضل في تنس الطاولة حتى رأيت صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - مصطفى عمرو إلى نهائي رمي الجلة.. وموعد المنافسة على ميدالية ساعة | طوكيو 2020
انتهتكرة اليد في طوكيو - مصر (31)-(26) ألمانيا.. إلى المربع الذهبي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - سابع ميدالية لـ البرازيل في كرة القدم للرجال ساعة | تقرير في الجول
أولمبياد طوكيو 2020 - تألق الفروسية المصرية وفي انتظار نهاية المنافسات ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تنهي مغامرة المكسيك بركلات الترجيح 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – خروج محمد مجدي من تصفيات دفع الجلة
قد ينال إعجابك