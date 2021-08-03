استراحة كرة اليد في طوكيو - مصر (16)-(12) ألمانيا.. كاتونجا نجم الشوط
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:21
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
تأهل منتخب مصر كثاني مجموعته برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الدنمارك والسويد لكن حل ثانيا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
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نهاية الشوط الأول بتفوق مصري 16-12
ق27.30 تألق كاتونجا مستمر و16-11 لمصر بعد قذيفة أحمد هشام
ق25 كاتونجا يتألق وسند يسجل 14-10 لمصر
ق23 علي زين يسجل من جديد والنتيجة 13-10 لمصر
ق22 قذيفة صاروخية من علي زين والنتيجة 12-8 لمصر
ق21 يحيى خالد يوسع الفارق 11-7 لمصر
ق19 دودو يسجل من جديد 10-7 لمصر
ق17 محاولات ألمانية مستمرة والنتيجة 9-7 لمصر
ق16 علي زين يسجل والتقدم لمصر 9-6
ق12 يحيى الدرع يسجل والنتيجة 7-3
ق10 والتقدم لمصر 6-2
ق9.20 بكار يسجل والنتيجة 6-1
ق8 رمية جزائية يسجلها أحمد الأحمر والنتيجة 5-1
ق6 كاتونجا يتألق من جديد وممدوح هاشم يسجل الرابع
ق5.16 ممدوح هاشم يسجل والنتيجة 3-1 لمصر
ق4.30 كاتونجا يتصدى من جديد
ق2.25 كريم الهنداوي يتألق
ق2.15 محمد سند يسجل 2-1 لمصر
ق1 أحمد هشام دودو يتقدم لمصر 1-0
انطلاق المباراة