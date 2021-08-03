استراحة كرة اليد في طوكيو - مصر (16)-(12) ألمانيا.. كاتونجا نجم الشوط

يلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تأهل منتخب مصر كثاني مجموعته برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الدنمارك والسويد لكن حل ثانيا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

نهاية الشوط الأول بتفوق مصري 16-12

ق27.30 تألق كاتونجا مستمر و16-11 لمصر بعد قذيفة أحمد هشام

ق25 كاتونجا يتألق وسند يسجل 14-10 لمصر

ق23 علي زين يسجل من جديد والنتيجة 13-10 لمصر

ق22 قذيفة صاروخية من علي زين والنتيجة 12-8 لمصر

ق21 يحيى خالد يوسع الفارق 11-7 لمصر

ق19 دودو يسجل من جديد 10-7 لمصر

ق17 محاولات ألمانية مستمرة والنتيجة 9-7 لمصر

ق16 علي زين يسجل والتقدم لمصر 9-6

ق12 يحيى الدرع يسجل والنتيجة 7-3

ق10 والتقدم لمصر 6-2

ق9.20 بكار يسجل والنتيجة 6-1

ق8 رمية جزائية يسجلها أحمد الأحمر والنتيجة 5-1

ق6 كاتونجا يتألق من جديد وممدوح هاشم يسجل الرابع

ق5.16 ممدوح هاشم يسجل والنتيجة 3-1 لمصر

ق4.30 كاتونجا يتصدى من جديد

ق2.25 كريم الهنداوي يتألق

ق2.15 محمد سند يسجل 2-1 لمصر

ق1 أحمد هشام دودو يتقدم لمصر 1-0

انطلاق المباراة