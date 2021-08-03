أولمبياد طوكيو - مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس

نجح مهاب مهيمن الغطاس المصري في تحقيق إنجاز غائب منذ 73 عاما بوصوله إلى نهائي منافسات 3 متر سلم متحرك.

وتأهل مهاب مهيمن بعد حصده المركز الحادي عشر من أصل 18 متسابقا في نصف النهائي، ويتأهل أول 12 لاعبا للنهائي.

وحقق مهاب مهيمن إجمالي 408.85 نقطة ليحصد المركز الحادي عشر في الترتيب العام ويتأهل للنهائي.

وتغيب مصر عن التواجد ضمن أفضل 12 غطاسا في الأولمبياد بمنافسات 3 متر سلم متحرك منذ 73 عاما وبالتحديد منذ دورة الألعاب الأولمبية 1948 التي أقيمت في لندن.

وشارك مهاب مهيمن في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لكن في منافسات 10 متر سلم ثابت وحقق وقتها المركز 28.

ويقام نهائي منافسات الغطس الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء بين 12 متسابقا للتنافس على الميداليات الثلاثة الأولى.

وتلعب منافسات الغطس من 6 غطسات لكل متسابق ويتم ترتيبهم بناء على مجموع إجمالي نقاط كل منهم.

وجاء تقييم غطسات مهاب مهيمن كالآتي:

الأولى: 72.85 نقطة

الثانية: 85 نقطة

الثالثة 69.30 نقطة

الرابعة: 56 نقطة

الخامسة: 64.5 نقطة

السادسة: 61.20 نقطة

وكان مهاب مهيمن قد تأهل لنصف النهائي بعد حصد المركز الـ12 في الترتيب العام للدور التمهيدي.