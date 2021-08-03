مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – يوم جديد للحلم.. خطوة لملامسة المجد في اليد وأمل للمصارعة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر ضد البحرين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الغطس

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المصارعة

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5:55 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو (ثمن النهائي) ضد الفائز من الكوري هانسو ريو والجزائري عبد الملك المرابط

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

أولمبياد طوكيو 2020
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