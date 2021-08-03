مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – نهائي الغطس.. مهاب مهيمن في المركز الـ 10 بعد 4 جولات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - نهائي 3 م متحرك (مذاع على بي إن 1)

الجولة الرابعة: مهاب يصعد للمركز العاشر بعد 4 جولات بإجمالي نقاط 256.90

مهاب يحقق 69.30 في الجولة الرابعة ويرفع إجمالي نقاطه إلى 256.90 قبل جولتين من نهاية منافسة نهائي الغطس

الجولة الثالثة: مهاب يصعد للمركز الـ 11 بعد انقضاء نصف المنافسة و3 جولات من أصل 6 جولات بإجمالي نقاط 187.50.

مهاب يحقق 76.50 في الجولة الثالثة ويرفع إجمالي نقاطه إلى 187.50 قبل 3 جولات من نهاية المنافسة النهائية

الجولة الثانية: مهاب ينهي الجولة الثانية في المركز الـ 12 بإجمالي نقاط 111.10

مهاب يحقق 39.10 نقطة في الجولة الثانية ويصبح إجمالي نقاطه 111.10 وينتظر إتمام منافسيه لبقية منافسات الجولة.

الجولة الأولى: مهاب يحتل المركز الثامن من أصل 12 متنافسا على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

مهاب مهيمن يحقق 72 نقطة في الجولة الأولى في نهائي الغطس 3 متر سلم متحرك وينتظر بقية منافسيه لمعرفة مركزه بعد الجولة الأولى من 6 جولات

انطلاق المنافسة

مهاب مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم (مذاع عبر بي إن 2)

الأوكراني منافس كيشو ثامن أوروبا 2019 وصاحب المركز 20 في بطولة العالم 2018

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز (مذاع عبر بي إن 2)

منافسة متولي في نصف النهائي ستكون ضد المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 وثاني بطولة العالم 2019.

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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