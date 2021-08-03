مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – مهاب يحتل المركز الـ 11 في نهائي الغطس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

مهاب إسحاق مهيمن لاعب الغطس المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الغطس

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ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم (مذاع عبر بي إن 2)

الأوكراني منافس كيشو ثامن أوروبا 2019 وصاحب المركز 20 في بطولة العالم 2018

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز (مذاع عبر بي إن 2)

منافسة متولي في نصف النهائي ستكون ضد المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 وثاني بطولة العالم 2019.

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

أولمبياد طوكيو 2020
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