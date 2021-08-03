مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – مهاب التاريخي إلى نهائي الغطس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الغطس

3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - نصف النهائي 3م متحرك (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

عاجل: مهاب مهيمن التاريخي يضمن التأهل إلى نهائي 3 متر سلم متحرك في منافسات الغطس. منافسة النهائي تقام في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

مهاب مهيمن يحصل على 61.20 نقطة في الجولة السادسة والأخيرة، وينتظر نتائج بقية منافسيه لمعرفة موقفه من التأهل للنهائي. أول 12 متسابقا سيتأهلون للنهائي. إجمالي نقاط مهاب الآن 408.85

قبل الجولة السادسة والأخيرة، مهاب مهيمن يحتل المركز الثامن في نصف النهائي. حفاظه على هذا المركز أو الإنهاء في أي من المراكز الـ 12 الأولى يضمن له التأهل للنهائي

لم يتأهل أي مصري لنهائي تلك المسابقة منذ 73 عاما

مهاب مهيمن يحصل على 64.50 نقطة في الجولة الخامسة، في انتظار باقي متنافسيه لمعرفة مركزه العام بعد نهاية الجولة قبل الأخيرة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي. إجمالي نقاط مهاب الآن 347.65.

الجولة الرابعة: مهاب مهيمن يحتل المركز السادس في نصف النهائي بعد انتهاء 4 جولات من أصل 6 برصيد 283.15 نقطة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي.

مهاب مهيمن يحصل على 56 نقطة في الجولة الرابعة، في انتظار باقي منافسيه لمعرفة مركزه العام بعد نهاية الجولة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي. إجمالي نقاط مهاب الآن 283.15 .

الجولة الثالثة: مهاب مهيمن يحتل المركز الرابع في نصف النهائي بعد انتهاء 3 جولات من أصل 6 برصيد 227.15 نقطة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي.

مهاب مهيمن يحصل على 69.30 نقطة في الجولة الثالثة، في انتظار باقي منافسيه لمعرفة مركزه العام بعد نهاية الجولة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي. إجمالي نقاط مهاب الآن 227.15 ويتصدر التصفية بشكل مؤقت.

الجولة الثانية: مهاب مهيمن ينهي الجولة الثانية في المركز الخامس من أصل 18 متسابق بإجمالي نقاط 157.85. هذا المركز إن حافظ عليه في الـ 4 جولات المقبلة يتأهل للنهائي حيث يتأهل أصحاب أول 12 مركزا للدور النهائي.

مهاب مهيمن يحصل على 85 نقطة في الجولة الثانية، في انتظار باقي متنافسيه لمعرفة مركزه العام بعد نهاية الجولة. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي. إجمالي نقاط مهاب الآن 157.85.

الجولة الأولى: مهاب مهيمن ينهي الجولة الأولى في المركز الثامن من أصل 18 متسابقا. هذا المركز إن حافظ عليه في الـ 5 جولات المقبلة يتأهل للنهائي حيث يتأهل أصحاب أول 12 مركزا للدور النهائي.

مهاب مهيمن يحصل على 72.85 نقطة في الجولة الأولى، في انتظار باقي متنافسيه لمعرفة مركزه العام بعد نهاية الجولة الأولى. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي.

انطلاق المنافسة المقامة على 6 جولات

انطلاق المنافسة بعد قليل. مهاب مهيمن إسحاق يتنافس مع 17 غطاسا آخر للتأهل لنهائي مسابقة السلم المتحرك 3 م. أفضل 12 متسابقا يتأهلون للنهائي.

المصارعة

5:14 فجرا (مصارعة رومانية) محمد متولي (ثمن النهائي) ضد البيلاروسي كيريل ماسكافيتش

5:55 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو (ثمن النهائي) ضد الفائز من الكوري هانسو ريو والجزائري عبد الملك المرابط

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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