مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – بداية عظيمة لـ يوم مصر بوصول مهاب مهيمن لنهائي الغطس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

المصارعة

5:14 فجرا (مصارعة رومانية) محمد متولي (ثمن النهائي) ضد البيلاروسي كيريل ماسكافيتش وزن 87 كجم

انطلاق المواجهة

5:55 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو (ثمن النهائي) ضد الفائز من الكوري هانسو ريو والجزائري عبد الملك المرابط

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - نهائي 3 م متحرك

3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - نصف النهائي 3م متحرك (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)

مهاب مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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