مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – بداية عظيمة لـ يوم مصر بوصول مهاب مهيمن لنهائي الغطس
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.
وإليكم التغطية الحية..
المصارعة
5:14 فجرا (مصارعة رومانية) محمد متولي (ثمن النهائي) ضد البيلاروسي كيريل ماسكافيتش وزن 87 كجم
انطلاق المواجهة
5:55 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو (ثمن النهائي) ضد الفائز من الكوري هانسو ريو والجزائري عبد الملك المرابط
الغطس
8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - نهائي 3 م متحرك
3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - نصف النهائي 3م متحرك (مذاع عبر بي إن بريميوم 1)
مهاب مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس
الفروسية
12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار
ألعاب القوى
12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو
13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي
السباحة التوقيعية
12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني
كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)
13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)
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