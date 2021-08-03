مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – صباح الخير يا مصر.. سننافس على 3 ميداليات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم

الأوكراني منافس كيشو ثامن أوروبا 2019 وصاحب المركز 20 في بطولة العالم 2018

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز

منافسة متولي في نصف النهائي ستكون ضد المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 وثاني بطولة العالم 2019.

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

الغطس

8:00 صباحا (غطس) مهاب مهيمن - نهائي 3 م متحرك

مهاب مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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