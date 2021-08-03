مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – رقم رائع لمحمد طاهر في الفروسية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم السيد (كيشو) - مصارعة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الفروسية

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي: حققت حلمي.. برشم منحني شحنة قوية أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الثلاثاء.. اليد لصناعة التاريخ وآمال المصارعة أولمبياد طوكيو 2020 - سيفان حسن تحقق ذهبية 5000 متر

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

الفارس محمد طاهر زيادة يتألق وارتكب خطأ واحدا في 14 قفزة خلال 91 ثانية

انطلاق المنافسات

يتأهل أول 30 فارس إلى النهائي من أصل 73 لاعبا

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

الغطس

ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - متولى يسقط أمام المصنف الأول.. وينافس على برونزية

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

أولمبياد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - متولى يسقط أمام المصنف الأول.. وينافس على برونزية 23 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية 33 دقيقة | طوكيو 2020
الضغط يتواصل.. رومانو: كين يواصل غيابه عن مران توتنام 35 دقيقة | ميركاتو
روما يضم ميسي أوزباكستان 54 دقيقة | ميركاتو
كيلليني: تجديدي لـ يوفنتوس كان مسألة وقت 55 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو – بولندا تمنح عداءة بيلاروسيا تأشيرة إنسانية ساعة | طوكيو 2020
فرج عامر: حسام حسن يريد فريقا بعينه.. والزمالك لم يتحرك بقوة في الصفقة ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 18 حالة كورونا جديدة ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك