مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – انطلاق منافسات محمد مجدي في دفع الجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

الفارس نائل نصار يتألق وينهي محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية ليصعد للمركز الأول

الفارس عبد القادر سعيد ارتكب 25 خطأ في 14 قفزة خلال 113 ثانية

الفارس محمد طاهر زيادة يتألق وارتكب خطأ واحدا في 14 قفزة خلال 91 ثانية

انطلاق المنافسات

يتأهل أول 30 فارس إلى النهائي من أصل 73 لاعبا

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

مصطفى عمرو نجح في تحقيق مسافة 21.23 متر في المحاولة الثالثة ليصعد بشكل رسمي إلى نهائي منافسات دفع الجلة

مصطفى عمرو نجح في تحقيق مسافة 20.65 متر في المحاولة الثانية ويصعد للمركز الرابع

مصطفى عمرو يخفق في المحاولة الأولى

انطلاق المنافسات

لكل لاعب 3 محاولات ويتم تسجيل أعلى مسافة، من يحقق 21.20 متر يتأهل مباشرة للنهائي أو أفضل 12 لاعبا من المجموعتين

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

محمد مجدي نجح في تحقيق مسافة 19.33 متر في المحاولة الأولى في المركز الحادي عشر

انطلاق المنافسات

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

فقد الثنائي المصري حظوظه في التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 12فقط

أنهى الثنائي المصري ليلى علي وهنا هيكل منافسات سباحة توقيعية فني بحصد تقييم 77.86 نقطة وأصبح إجمالي الثنائي المصري 156.76

انطلاق المنافسات

الغطس

ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - متولى يسقط أمام المصنف الأول.. وينافس على برونزية

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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