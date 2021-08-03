انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم مصر الأولمبي، والذي سيشهد خطوة منتخب اليد الأهم تجاه المجد والتأهل لنصف النهائي، وكذلك أمل جديد لمصر في المصارعة.

وإليكم التغطية الحية..

الفروسية

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال – بمشاركة محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونايل نصار

نائل وزيادة إلى نهائي نهائي الفروسية.. موعد المنافسة على ميدالية

ألعاب القوى

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الأولى) - مصطفى عمرو

مصطفى عمرو يتأهل على النهائي.. موعد المنافسة على الميدالية

13:40 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة (المجموعة الثانية) - محمد مجدي

مجدي يودع المنافسات محتلا المركز الـ 12 في المجموعة الثانية

السباحة التوقيعية

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) منافسات الزوجي الفني

ثنائي السباحة التوقيعية يحتل المركز الـ 19 في التصفيات

الغطس

ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

المصارعة

11:25 صباحا (مصارعة رومانية) محمد إبراهيم كيشو (نصف النهائي) ضد الأوكراني بارفيز ناسيبوف وزن 67 كجم (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - كيشو يخسر في الثواني الأخيرة.. ويلعب على البرونزية

بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين

11:35 صباحا: (مصارعة رومانية) محمد متولي (ربع النهائي) ضد المجري فيكتور لورينكز (مذاع عبر بي إن 2)

أولمبياد طوكيو 2020 - متولى يسقط أمام المصنف الأول.. وينافس على برونزية

متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي

كرة اليد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

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