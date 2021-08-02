عبد الرحمن مجدي: لماذا الآن؟.. لم أرتكب خطأ وسأوضح كل شيء

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

استنكر عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إيقافه وتحويله للتحقيق اليوم الإثنين.

وقال الاتحاد في بيانه إن عاملة في فندق إقامة منتخب مصر الأولمبي قدمت شكوى ضد اللاعب وبناء عليه تم إيقافه.

وفي منشور عبر إنستجرام كتب عبد الرحمن (22 عاما) "التوقيت غريب جدا، وغريب أيضا انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها".

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وأتم "لم أفعل شيئا، وسأرد مساء اليوم".

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وأوضح الاتحاد في البيان أن الواقعة الشكوى قُدمت قبل لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين في 25 يوليو الماضي.

وتم إيقاف اللاعب قبل مباراة الأرجنتين التي كانت الثانية ضمن 4 لقاءات خاضها الفريق في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يشارك مجدي في مباراة إسبانيا الأولى التي انتهت بلا أهداف.

وودع منتخب مصر البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة بهدف يوم السبت أمام البرازيل.

منتخب مصر الأولمبي عبد الرحمن مجدي
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