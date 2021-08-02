مباشر مصر في طوكيو 2020 - مهاب مهيمن يشارك بمنافسات الغطس

تشارك البعثة المصرية من جديد في اليوم العاشر من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تبدأ منافسات البعثة المصرية بفعاليات الكانوي كاياك بمشاركة سما أحمد وتنتهي بثنائي السباحة التوقيعية هنا هيكل وليلى علي ظهر اليوم الإثنين.

وإليكم فعاليات منافسات اليوم:

الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن تصفيات 3 متر سلم متحرك

انطلاق المنافسات

المصارعة

4:51 فجرا - إيناس خورشيد × الألمانية آنا كارمن (ثمن النهائي) "مذاع عبر بي إن 7"

أولمبياد طوكيو – إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة

كانوي كاياك

5:00 فجرا ربع نهائي منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

2:37 فجرا تصفيات منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

أولمبياد طوكيو – سما أحمد تفشل في التأهل إلى نصف نهائي الكانوي-كاياك

رمي المطرقة

3:30 فجرا تصفيات منافسات رمي المطرقة - مصطفى الجمل "مذاع عبر بي إن إكسترا 1"

أولمبياد طوكيو - مصطفى الجمل يفقد أمل التأهل لنهائي رمي المطرقة

الرماية

4:30 فجرا - أسامة محمد في منافسات 50 متر بندقية بـ 3 أوضاع

حقق أسامة في الجثو 367 نقطة وفي الانبطاح 392 نقطة ومن الوضع واقفا 380 نقطة

أسامة السعيد ينهي منافسات الرماية 50 متر بثلاثة أوضاع في المركز 38 بمتوسط مجموع 9.492

يتأهل أول 8 لاعبين إلى النهائي

سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - هنا هيكل وليلى علي منافسات التمهيدي