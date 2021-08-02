مباشر مصر في طوكيو 2020 - نهاية الجولة الأولى من مواجهة إيناس خورشيد في المصارعة

تشارك البعثة المصرية من جديد في اليوم العاشر من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تبدأ منافسات البعثة المصرية بفعاليات الكانوي كاياك بمشاركة سما أحمد وتنتهي بثنائي السباحة التوقيعية هنا هيكل وليلى علي ظهر اليوم الإثنين.

وإليكم فعاليات منافسات اليوم:

المصارعة

4:51 فجرا - إيناس خورشيد × الألمانية آنا كارمن (ثمن النهائي) "مذاع عبر بي إن 7"

نهاية الجولة الأولى بتقدم الألمانية آنا كارمن 3-0

انطلاق المباراة

كانوي كاياك

5:00 فجرا ربع نهائي منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

2:37 فجرا تصفيات منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

تخوض سما منافسات ربع النهائي بحثا عن فرصة التأهل

أنهت سما أحمد التصفيات في المركز السابع بزمن 47.2 ثانية ولم تنجح في التأهل لنصف النهائي

رمي المطرقة

3:30 فجرا تصفيات منافسات رمي المطرقة - مصطفى الجمل "مذاع عبر بي إن إكسترا 1"

مصطفى الجمل أنهى منافساته في المركز 23 بالترتيب العام

مصطفى الجمل ينهي الرمية الثالثة بمسافة 71.85 متر ويفقد حظوظه في التأهل

أنهى مصطفى الجمل الرمية الثانية بمسافة 72.76 متر في المركز العاشر بتصفيته والـ24 في الترتيب العام (يتأهل أول 12 للنهائي)

أنهى مصطفى الجمل الرمية الأولى بمسافة 72.13 متر في المركز السابع بتصفيته والـ21 في الترتيب العام

لكل لاعب 3 محاولات وتحتسب نتيجته بالرمية الأفضل

تقام تصفيات رمي المطرقة على مجموعتين بمشاركة 31 لاعبا ويتأهل من يحقق 77.5 متر أو أعلى للنهائي أو أفضل 12 لاعبا في الترتيب العام

الرماية

4:30 فجرا - أسامة محمد في منافسات 50 متر بندقية بـ 3 أوضاع

الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن تصفيات 3 متر سلم متحرك

سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - هنا هيكل وليلى علي منافسات التمهيدي