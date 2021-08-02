مباشر مصر في طوكيو 2020 - خسارة إيناس خورشيد

تشارك البعثة المصرية من جديد في اليوم العاشر من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تبدأ منافسات البعثة المصرية بفعاليات الكانوي كاياك بمشاركة سما أحمد وتنتهي بثنائي السباحة التوقيعية هنا هيكل وليلى علي ظهر اليوم الإثنين.

وإليكم فعاليات منافسات اليوم:

المصارعة

4:51 فجرا - إيناس خورشيد × الألمانية آنا كارمن (ثمن النهائي) "مذاع عبر بي إن 7"

أولمبياد طوكيو – إيناس خورشيد تخسر في منافسات المصارعة.. وتنتظر الترضية

كانوي كاياك

5:00 فجرا ربع نهائي منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

2:37 فجرا تصفيات منافسات 200 متر سيدات - سما أحمد

أولمبياد طوكيو – سما أحمد تفشل في التأهل إلى نصف نهائي الكانوي-كاياك

رمي المطرقة

3:30 فجرا تصفيات منافسات رمي المطرقة - مصطفى الجمل "مذاع عبر بي إن إكسترا 1"

أولمبياد طوكيو - مصطفى الجمل يفقد أمل التأهل لنهائي رمي المطرقة

الرماية

4:30 فجرا - أسامة محمد في منافسات 50 متر بندقية بـ 3 أوضاع

انطلاق المنافسات

الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن تصفيات 3 متر سلم متحرك

سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - هنا هيكل وليلى علي منافسات التمهيدي