ناجلسمان: أثق في تمديد عقد جوريتسكا مع بايرن

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 23:37

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليون جوريتسكا - بايرن ميونيخ - إشبيلية

شدد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ على ثقته في تمديد تعاقد ليون جوريتسكا مع الفريق إلى ما بعد 2022.

ليون جوريتزكا

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وينتهي تعاقد جوريتسكا مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وسيحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وكشفت بعض التقارير على نية ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة
بايرن ميونيخ دون فوز مع ناجلسمان.. نابولي يصعق البافاري بثلاثية وديا بايرن يتعثر للمرة الثالثة تواليا استعدادا للموسم الجديد إصابة لاعب بايرن بفيروس كورونا رئيس بايرن: متمسكون بـ ليفاندوفسكي ولا نبحث عن مهاجم جديد

وقال ناجلسمان في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "أنا لست منخرطا بذلك الشأن كفاية ليكون لدي رأي كل يوم، أبقى بعيدا عن تلك القضايا".

واستمر "بالطبع لقد تحدث معه عن خططي من أجله، وأخبرته بأنني سأكون سعيدا إذا مدد تعاقده مع النادي، وأنا واثق في ذلك أيضا".

وأضاف "هناك العديد من الأمور المعنية عندما يتعلق الأمر بمناشقة تمديد العقد".

وأتم "ساستمر في التركيز على الجانب الرياضي للأشياء، وأظهر له بأنه يمكن أن يكون أحد أخطر لاعبي خط الوسط في أوروبا، لديه القدرة على التحسن".

ويستعد المدرب صاحب الـ 34 عاما لخوض موسمه الأول كمدرب لبايرن ميونيخ، بعد انهاء تعاقده مع لايبزج بنهاية الموسم السابق، ليتعاقد مع الفريق خلفا لهانز فليك.

وشارك جوريتسكا الموسم السابق مع بايرن ميونيخ في 32 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ثمان أهداف وصناعة تسعة آخرين.

ليون جوريتسكا بايرن ميونيخ يوليان ناجلسمان
نرشح لكم
لابورتا: صفقة ليفاندوفسكي ليست سهلة.. وديمبلي لديه خيارات أفضل وكيله: بيل سيغادر ريال مدريد فاركو: محمد صبحي طموحه الاحتراف.. وهذا موعد تفعيل بند الشراء من الزمالك فان باستن يطالب تين هاج بالتعاقد مع زياش سكاي: رغم عرض باريس الخيالي.. مبابي يقترب من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد تصريحات غامضة من كلوب بشأن مبابي تقرير: يوفنتوس يقترب من ضم دي ماريا تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب - لاعبو ليفربول الاحتياطي مثل الفيراري في المرآب دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: الزمالك لن يخوض أي مباراة في الدوري على استاد القاهرة 3 دقيقة | الدوري المصري
مهند لاشين: الاستعداد لمواجهة الزمالك كان أكبر من باقي المباريات 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر العشري: هزمنا الزمالك بسيناريو الأهلي.. ونتحسن بشكل تدريجي 24 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة حمزة المثلوثي 29 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يحتج رسميا على حكم مباراة فيوتشر 46 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يؤجل انضمام لاعبيه المحترفين لمنتخباتهم بسبب موعد نهائي إفريقيا 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يشكل لجنة لتنظيم رحلات سفر جماهيره إلى المغرب في نهائي أبطال إفريقيا 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا