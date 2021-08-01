انتهت السوبر الفرنسي - ليل (1)-(0) سان جيرمان.. بطل الدوري يفوز

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 20:05

كتب : FilGoal

ليل - باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليل ضد باريس سان جيرمان في بطولة كأس الأبطال الفرنسية (السوبر الفرنسي).

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - صداقة معتز برشم التي أعادت تامبيري للحياة موندو ديبورتيفو: وكيل بيانيتش يجتمع بـ يوفنتوس لاستئناف المفاوضات أولمبياد طوكيو 2020 - ترحيل عداءة بيلاروسية بسبب هجوم على مسؤولي بلادها

نهاية المباراة بفوز ليل بهدف دون رد

ق 73: هدف ملغي لباريس عن طريق كيمبيمبي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليل بهدف دون رد

ق 45: جووووول أول لفريق ليل عن طريق تشيكا

انطلاق المباراة

باريس سان جيرمان ليل السوبر الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: لو بيدي سأراهن على صلاح في بطولة تنس الطاولة دقيقة | المحترفون
الإسماعيلي يهزم الطائي بثنائية وديا 28 دقيقة | الدوري المصري
هزموا باريس مجددا.. ليل يتفوق على سان جيرمان في غياب النجوم ويتوج بالسوبر الفرنسي 36 دقيقة | الدوري الفرنسي
كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس 54 دقيقة | ميركاتو
أفشة: وقتك مع الأهلي إما يدخلك التاريخ أو لا 57 دقيقة | مصر
أسوان يعلن شفاء مدربه من فيروس كورونا ساعة | مصر
للموسم الثاني على التوالي.. الجمهور يختار هدف أفشة الأفضل في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أولمبياد طوكيو 2020 - عداءة بيلاروسيا تعتزم طلب اللجوء السياسي خوفا من اعتقالها ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 4 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة
قد ينال إعجابك