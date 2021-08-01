انتهت السوبر الفرنسي - ليل (1)-(0) سان جيرمان.. بطل الدوري يفوز
الأحد، 01 أغسطس 2021 - 20:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليل ضد باريس سان جيرمان في بطولة كأس الأبطال الفرنسية (السوبر الفرنسي).
ـــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز ليل بهدف دون رد
ق 73: هدف ملغي لباريس عن طريق كيمبيمبي.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم ليل بهدف دون رد
ق 45: جووووول أول لفريق ليل عن طريق تشيكا
انطلاق المباراة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يهزم الطائي بثنائية وديا 28 دقيقة | الدوري المصري
كاهيل يعلن رحيله عن كريستال بالاس 54 دقيقة | ميركاتو
أفشة: وقتك مع الأهلي إما يدخلك التاريخ أو لا 57 دقيقة | مصر