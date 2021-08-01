أولمبياد طوكيو 2020 – رغم المباراة الكبيرة.. مصر تخسر من فرنسا في الشيش وتنتظر التصنيف

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 05:02

كتب : FilGoal

علاء الدين أبو القاسم - لاعب سلاح الشيش المصري

خسر منتخب مصر لسلاح الشيش، من منتخب فرنسا المصنف الثاني، بنتيجة 45-34، في دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

ويلعب منتخب مصر، المصنف السابع، على المراكز من الخامس إلى الثامن خلال الساعات المقبلة، بمواجهة إيطاليا.

وفاز علاء أبو القاسم بالجولة الأولى، قبل أن يخسر محمد حسن الجولة الثانية، ولكن محمد حمزة أعاد التقدم لمصر 15-13.

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ولكن حسن خسر الجولة الرابعة لتتقدم فرنسا 20-18، ثم تقدمت فرنسا 25-22 بالتغلب على علاء أبو القاسم، ولكن محمد حمزة قلص النتيجة لتصبح 30-28 لفرنسا.

ولكن الجولات الثلاثة المقبلة شهدت خسائر مصرية، ليخرج منتخب الشيش من دور الثمانية بعد مباراة كبيرة.

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