انتهت أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر (30)-(20) البحرين

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 03:36

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - مصر ضد البحرين

يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني في ختام دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، في مواجهة استعدادية للثنائي الذي ضمن التأهل لدور الثمانية.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثاني في المجموعة بـ 6 نقاط، فيما حصلت البحرين على المركز الرابع بعد فوز اليابان على البرتغال، بنقطتين. وعرفت البحرين منافسها التالي، وهي فرنسا، فيما تنتظر مصر تحديد مركزها النهائي وتحديد مراكز المجموعة الأولى، لمعرفة منافسها في ربع النهائي.

وتنطلق المواجهة في الرابعة فجرا..

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انطلاق المواجهة المذاعة عبر بي إن إكسترا 2

قبل 5 دقائق من النهاية تقدم مصري 27-17

مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني وتقدم مصر 23-15

نهاية الشوط الأول 15-7

- منتخب مصر يوسع الفارق إلى 3 أهداف بعد مرور 20 دقيقة.. 9-6

- تقدم مصر 4-3 بعد 10 دقائق

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