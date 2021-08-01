مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر ضد البحرين في مواجهة استعدادية لـ ربع النهائي

الأحد، 01 أغسطس 2021 - 03:36

كتب : FilGoal

محمد سند مع مصر أمام السويد

يواجه المنتخب المصري نظيره البحريني في ختام دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020، في مواجهة استعدادية للثنائي الذي ضمن التأهل لدور الثمانية.

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز الثاني في المجموعة بـ 6 نقاط، فيما حصلت البحرين على المركز الرابع بعد فوز اليابان على البرتغال، بنقطتين.

وعرفت البحرين منافسها التالي، وهي فرنسا، فيما تنتظر مصر تحديد مركزها النهائي وتحديد مراكز المجموعة الأولى، لمعرفة منافسها في ربع النهائي.

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وتنطلق المواجهة في الرابعة فجرا..

انطلاق المواجهة بعد قليل..

طوكيو 2020
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