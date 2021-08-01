مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – دينا مشرف تحاول التعديل.. ومواجهة ضد فرنسا في ربع نهائي السلاح

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح الأحد، في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم المواجهة الختامية لمنتخب مصر لكرة اليد في دور المجموعات، وانطلاق منافسات المصارعة، وكذلك أمل جديد في ميدالية في السلاح، ومنافسات صعبة لفرق تنس الطاولة.

وإليكم التغطية الحية..

تنس الطاولة

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

المواجهة الثانية: دينا مشرف x بيرناديت جوكس

- دينا مشرف تفوز بالشوط الثاني 11-9

- دينا مشرف تفوز بالشوط الأول 12-10

المواجهة الأولى: دينا عبد العزيز ويسرا حلمي x دانييلا دوديان وإليزابيتا سامارا

- نهاية الشوط الثالث لصالح الثنائي الروماني 11-6، ونهاية المباراة الأولى لصالح رومانيا وتصبح النتيجة 1-0.

- نهاية الشوط الثاني لصالح الثنائي الروماني 13-11

- نهاية الشوط الأول لصالح الثنائي الروماني 11-8

انطلاق المواجهة

تقام مباراة الفرق، بلعب 5 مباريات بين الفريقين، أول مباراة ستكون زوجي بمشاركة فرح عبد العزيز ويسرا حلمي، وبعدها 4 مباريات فردي تشارك فيها على الترتيب دينا مشرف، ثم فرح عبد العزيز، ثم يسرا حلمي، ثم دينا مشرف. الفريق الذي يفوز بـ 3 مباريات من أصل الـ 5، يُعتبر فائزا بالمباراة.

يُذكر أن مصر في التصنيف الـ 14 ورومانيا في التصنيف الثامن.

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال

السلاح

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

انطلاق المواجهة

منتخب مصر هو المصنف السابع، بينما فرنسا هي المصنف الثاني.

انطلاق المواجهة بعد قليل

كرة يد

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

المصارعة

4:14 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 ضد الروسية ناتاليا فوروبيفا(يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم ضد الروسي إيميلين سيرجي - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم ضد الروسي سيرجي سيمينوف - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

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