مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – تنس طاولة ومصارعة وسلاح وكرة يد.. آمال في ميداليات

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح الأحد، في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم المواجهة الختامية لمنتخب مصر لكرة اليد في دور المجموعات، وانطلاق منافسات المصارعة، وكذلك أمل جديد في ميدالية في السلاح، ومنافسات صعبة لفرق تنس الطاولة.

وإليكم التغطية الحية..

تنس الطاولة

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال

السلاح

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

كرة يد (يتم نشر خبر تغطية منفصل في وقت لاحق)

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

المصارعة

4:14 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 ضد الروسية ناتاليا فوروبيفا(يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم ضد الروسي إيميلين سيرجي - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم ضد الروسي سيرجي سيمينوف - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي