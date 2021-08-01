مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – انطلاق مواجهة مصر أمام إيطاليا في ترتيبية الشيش

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح الأحد، في أولمبياد طوكيو 2020.

ويشهد اليوم المواجهة الختامية لمنتخب مصر لكرة اليد في دور المجموعات، وانطلاق منافسات المصارعة، وكذلك أمل جديد في ميدالية في السلاح، ومنافسات صعبة لفرق تنس الطاولة.

وإليكم التغطية الحية..

السلاح

5:25 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × إيطاليا - ترتيب مراكز من 5 إلى 8

انطلاق المباراة

3:45 فجرا - (سلاح) الشيش فرق رجال - مصر × فرنسا - ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 – رغم المباراة الكبيرة.. مصر تخسر من فرنسا في الشيش وتنتظر التصنيف

المصارعة

4:14 فجرا – (مصارعة) منافسات سمر حمزة في وزن 76 كجم – دور الـ 16 ضد الروسية ناتاليا فوروبيفا(يتم تحديد موعد المنافسات تحديدا في وقت لاحق) وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي -مذاع بي إن 3 بريميوم

أولمبياد طوكيو 2020 – قاتلت حتى النهاية.. سمر تخسر في المصارعة وتنتظر الفرصة

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) هيثم محمود في وزن تحت 60 كجم ضد الروسي إيميلين سيرجي - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

4:49 فجرا – (مصارعة رومانية) - عبد اللطيف منيع في وزن تحت 130 كجم ضد الروسي سيرجي سيمينوف - وتستكمل المنافسات في نفس اليوم حال التأهل حتى نصف النهائي

أولمبياد طوكيو 2020 - خسارة منيع وهيثم في المصارعة الرومانية

تنس الطاولة

3:00 فجرا – (تنس طاولة) مصر ضد رومانيا – دور الـ 16 فرق سيدات

أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تودع منافسات فرق تنس الطاولة سيدات أمام رومانيا

12:30 ظهرا – (تنس طاولة) مصر ضد الصين – دور الـ 16 فرق رجال

كرة يد

4:00 فجرا – (كرة يد) مصر ضد البحرين – الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية

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طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

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