مباشر طوكيو 2020 - مصر (0) (0) البرازيل.. الشناوي يتصدى لتسديدة ريتشارلسون

تابع مباشرة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد البرازيل اليوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

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ق28: الشناوي يتصدى لتسديدة ريتشارلسون

ق22: سقوط الشناوي بعد اصطدامه بأسامة جلال لكنه يستكمل اللقاء

ق20: الشناوي يبعد الكرة بعد تمريرة عرضية خطيرة

ق16: أنتوني يسدد الكرة لكنها تمر فوق عارضة مرمى مصر

بعد مرور ربع ساعة، استحواذ البرازيل 63% مقابل 37% لمصر

ق13: أكرم توفيق يضرب الكرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم، إثر هجوم مصري قوي

ق8: البرازيل تسيطر على الكرة وتراجع مصر للدفاع في وسط ملعبها

ق6: تمريرة عرضية من داني ألفيش يبعدها الشناوي إلى ركلة ركنية

ق4: ضغط مصري مبكر

ق2: طاهر محمد يسقط بالقرب من منطقة جزاء البرازيل لكن لا يحصل على خطأ

ق1: خطأ لصالح ريتشارلسون بعد تدخل من أسامة جلال

بداية المباراة

رمضان صبحي يرتدي شارة قيادة المنتخب وليس أحمد حجازي مثل المباريات السابقة

اللقاء ينطلق الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقله beIN Sports 7