أولمبياد طوكيو 2020 – دريسل يواصل نسج خيوط أسطورته.. ذهبية جديدة وتحطيم الرقمين العالمي والأولمبي

السبت، 31 يوليه 2021 - 03:52

كتب : FilGoal

كاليب دريسل

واصل الأمريكي الذهبي الجديد كاليب دريسل نسج خيوط أسطورته، وحقق ذهبيته الخامسة في الأولمبياد بشكل عام، والثالثة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفاز دريسل بذهبية سباق 100 م فراشة في السباحة، وحطم الرقمين العالمي والأولمبي، واللذين كانا مسجلين باسمه.

الأمريكي أنهى السباق في 49 ثانية و45 جزءا من الثانية، ليحطم الرقم العالمي المسجل باسمه منذ 2019 والذي كان 49 ثانية و49 جزءا من الثانية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – بسبب عينة إيجابية.. استبعاد أسطورة نيجيريا من منافسات ألعاب القوى أولمبياد طوكيو 2020 – انسحاب جديد.. الكشف عن المأساة التي دفعت بايلز لعدم المشاركة أولمبياد طوكيو 2020 – تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر.. داني ألفيش وريتشارليسون يقودان السيليساو

وكذلك، حطم الرقم الأولمبي الذي سجله خلال الدورة الحالية والذي كان 49 ثانية و71 جزءا من الثانية.

وتعد تلك الذهبية الثالثة لدريسل في الأولمبياد الحالية بعد الحصول على ذهبية 100 م حرة وذهبية التتابع حرة رفقة الفريق الأمريكي، وذهبيته الخامسة بشكل عام في الأولمبياد.

وحل المجري كريستوف ميلاك في المركز الثاني بفارق 23 جزءا من الثانية، والسويسري نوي بونتي في المركز الثالث بفارق ثانية و29 جزءا من الثانية.

وضمن منافسات السباحة كذلك، فازت الأمريكية كاتي ليديكي بسباق 800 متر حرة، لتضيف ذهبية أخرى لرصيدها بعد الفوز بسباق 1500 متر حرة، لتحصل على ذهبيتين في طوكيو 2020.

وفازت الأسترالية كايلي ماكيوين بسباق 200 متر ظهر، بفارق 0.74 جزء من الثانية عن الكندية كايلي ماس، وزميلتها الأسترالية إيميلي سيبهوم.

كاليب دريسل سباحة طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 – عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب 26 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – ذهبية تاريخية لـ بريطانيا 37 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – دريسل يواصل نسج خيوط أسطورته.. ذهبية جديدة وتحطيم الرقمين العالمي والأولمبي ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – بسبب عينة إيجابية.. استبعاد أسطورة نيجيريا من منافسات ألعاب القوى 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – انسحاب جديد.. الكشف عن المأساة التي دفعت بايلز لعدم المشاركة 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر.. داني ألفيش وريتشارليسون يقودان السيليساو 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد البرازيل.. عودة إمام عاشور 3 ساعة | طوكيو 2020
خبر في الجول – تفاصيل مفاوضات الزمالك مع بنشرقي لتجديد تعاقده 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك