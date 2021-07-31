أولمبياد طوكيو 2020 – الكشف عن المأساة التي دفعت سيمون بايلز للانسحاب

السبت، 31 يوليه 2021 - 02:24

كتب : FilGoal

سيمون بايلز لاعبة الجمباز الأمريكية

مازالت أصداء انسحاب لاعبة الجمباز الأسطورية سيمون بايلز مستمرة، حيث كشفت تقارير أمريكية عن كواليس جديدة في انسحاب الـ "الأفضل عبر التاريخ" GOAT من منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال موقع إنسايدر، إن بايلز المصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، لم تستطع الحصول على الأدوية الخاصة بها، أو الدخول بها، إلى طوكيو.

قبل 5 سنوات، أعلنت بايلز إصابته بـ ADHD، وأنها تتناول عقاقير للتغلب على الاضطراب منذ أن كانت طفلة.

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وفي أولمبياد ريو دي جانيرو، قدمت بايلز طلبا للحصول على استثناء للتنافس أثناء الحصول على عقار ريتالين، وهو ما مكنها المنافسة، وبدء أسطورتها.

ولكن القوانين اليابانية، التي تمنع تناول أي عقاقير تحتوي على محفزات، مثل عقار أديرال الذي يعد علاجا للمتلازمة التي تعاني منها بايلز، منعت الأسطورة الأمريكية من الحصول على علاجها.

وكذلك عقار ريتالين، الذي يمكن استخدامه في اليابان لعلاج اضطرابات النوم وليس ADHD.

وبالتالي، وبحسب التقرير الأمريكي، لم يكن أمام بايلز خيار سوى عدم الحصول على علاجها، ما أدى لانسحابها في النهاية.

سيمون بايلز أولمبياد طوكيو 2020
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