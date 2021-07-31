مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – محيلبة وعشماوي في المركز الـ 12

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.

وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم

الرماية

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط في المركز الـ 12 من أصل 16 فريقا

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة الأولى من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بتحقيق 46 رمية ناجحة من أصل 50، في انتظار بقية منافسيهما لمعرفة مركزهما بعد انتهاء الجولة

انطلاق المنافسة.. فريق محيلبة وعشماوي ينافس 15 فريقا آخر، ويتأهل الفريقان أصحاب المركز الأول والثاني لمباراة الميدالية الذهبية، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.

انطلاق المنافسة بعد قليل

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف شريف – تمهيدي

كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا