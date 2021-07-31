مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – سيف في المركز الـ 14 بعد المحاولة الأولى

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.

وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف آسر – تمهيدي (مذاعة عبر بي إن إكسترا 1)

سيف آسر يحتل المركز الـ 14 من أصل 16 متسابقا بعد لعب كل اللاعبين للمحاولة الأولى وأمامه فرصة لتحسين مركزه في المحاولة الثانية

بعد مشاركة 8 متنافسين.. يحتل سيف آسر المركز السادس حاليا

سيف آسر يحصل على 45.810 نقطة ويحتل المركز الثالث من أصل 5 متسابقين شاركوا حتى الآن

انطلاق المنافسة. سيف ينافس 15 متسابقا آخر ويحتاج لأن يكون ضمن أصحاب المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي.

انطلاق المنافسة بعد قليل

الرماية

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

الزهراء شعبان تحصل على 383 نقطة في وضع الانبطاح وتصل للنقطة 766 في المركز الـ 36 من أصل 37 متسابقة ويتبقى لها وضع الوقوف قبل انتهاء المنافسات.

في وضع النصف جثو حققت الزهراء 383 نقطة، لتحل في المركز الـ 31 من أصل 38 متسابقة.

انطلاق المنافسة، والتي تقام على 3 أوضاع وهي النصف جثو، والانبطاح، والوقوف.

تحتاج الزهراء للتواجد بين أول 8 متنافسات للتأهل إلى النهائي

انطلاق المنافسة بعد قليل..

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

عشماوي ومحيلبة يودعان تصفيات زوجي مختلط الرماية تراب

كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا