مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – انطلاق منافسة الزهراء في البندقية 50 متر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمنافسات المصريين في فجر وصباح السبت، في أولمبياد طوكيو 2020.

وينافس المصريون في 3 ألعاب اليوم وهي الرماية، والجمباز، وكرة القدم.

وإليكم التغطية الحية لمنافسات اليوم

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز) ترامبولين - سيف آسر – تمهيدي (مذاعة عبر بي إن إكسترا 1)

انطلاق المنافسة بعد قليل

الرماية

5:00 صباحا (رماية) رماية بندقية 50م – الزهراء شعبان

انطلاق المنافسة، والتي تقام على 3 أوضاع وهي النصف جثو، والانبطاح، والوقوف.

تحتاج الزهراء للتواجد بين أول 8 متنافسات للتأهل إلى النهائي

انطلاق المنافسة بعد قليل..

2:00 فجرا (رماية) زوجي مختلط (تراب) - ماجي العشماوي وعبد العزيز محيلبة – تمهيدي

عشماوي ومحيلبة ينهيان الجولة الثالثة من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بـ 138 رمية ناجحة من أصل 150 وانتهاء آمالهما في الوصول للنهائي بعد احتلال المركز الـ 16 من أصل 16 فريقا.

عشماوي ومحيلبة ينهيان الجولة الثالثة من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بـ 138 رمية ناجحة من أصل 150 وانتهاء آمالهما في الوصول للنهائي.

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة الثانية من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط في المركز الـ 13 بتحقيق 93 رمية ناجحة من أصل 100.

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة الثانية من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بتحقيق 93 رمية ناجحة من أصل 100، في انتظار بقية المنافسين لمعرفة مركزهما بعد انتهاء الجولة

انطلاق الجولة الثانية

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط في المركز الـ 12 من أصل 16 فريقا

ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة ينهيان الجولة الأولى من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بتحقيق 46 رمية ناجحة من أصل 50، في انتظار بقية منافسيهما لمعرفة مركزهما بعد انتهاء الجولة

انطلاق المنافسة.. فريق محيلبة وعشماوي ينافس 15 فريقا آخر، ويتأهل الفريقان أصحاب المركز الأول والثاني لمباراة الميدالية الذهبية، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع على الميدالية البرونزية.

كرة القدم (يُنشر خبر تغطية منفصل قبل المباراة)

12:00 ظهرا (كرة قدم) مصر × البرازيل – ربع نهائي رجال

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا