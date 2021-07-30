مجموعة مصر – فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 05:35

كتب : FilGoal

منتخب البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

حقق منتخب البحرين فوزا تاريخيا على حساب اليابان في الجولة الرابعة من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 32-30.

وأقيمت المباراة في رابع جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من الدنمارك والسويد ومصر والبرتغال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بنتيجة 17-16، بيد أن البحرين فازت في نظيره الثاني بنتيجة 16-13.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للمنتخب البحريني في مشاركته الأولى تاريخيا في الأولمبياد.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى نقطتين عقب ذلك الانتصار يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن البرتغال الرابع وللأخير لقاء أقل.

فيما يقبع منتخب اليابان في المركز السادس والأخير بدون أي نقطة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى الدور ربع النهائي.

ويلعب منتخب البحرين أمام مصر يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات.

أما منتخب اليابان فيلاقي نظيره البرتغالي.

طوكيو 2020 البحرين اليابان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعة مصر – فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي 3 ساعة | طوكيو 2020
اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا 4 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا ينهي منافسات التجديف في المركز 14 5 ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – ملك حمزة تستعد لبدء منافسات جمباز ترامبولين 5 ساعة | طوكيو 2020
مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك